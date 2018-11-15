В Феодосии 39-летний мужчина упал в глиняный карьер

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-15T12:35:59+03:00

В Феодосии мужчина упал в глиняный карьер. Фото: пресс-служба МЧС РК

Его на "скорой" отвезли в больницу

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В Феодосии спасателям поступило сообщение о том, что в глиняный карьер кирпичного завода упал 39-летний мужчина. Ему понадобилась помощь специалистов, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

На место происшествия сразу выехали спасатели и сотрудники "скорой помощи".

В Феодосии мужчина упал в глиняный карьер. Фото: пресс-служба МЧС РК

Оказалось, что пострадавший сорвался со склона карьера для добычи глины высотой около 5 метров и упал в размытый грунт.

- Спасатели на носилках перенесли мужчину с различными травмами в машину "скорой", - дополнили в пресс-службе МЧС.

В Феодосии мужчина упал в глиняный карьер. Фото: пресс-служба МЧС РК

После этого его госпитализировали в городскую больницу Феодосии.

Напомним, в Ялте девушка из Москвы зарезала своего сожителя. Девушка призналась, что между ними вспыхнула ссора и она нанесла парню несколько ударов в грудь ножом.