В Феодосии 39-летний мужчина упал в глиняный карьер
В Феодосии спасателям поступило сообщение о том, что в глиняный карьер кирпичного завода упал 39-летний мужчина. Ему понадобилась помощь специалистов, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
На место происшествия сразу выехали спасатели и сотрудники "скорой помощи".
В Феодосии мужчина упал в глиняный карьер. Фото: пресс-служба МЧС РК
Оказалось, что пострадавший сорвался со склона карьера для добычи глины высотой около 5 метров и упал в размытый грунт.
- Спасатели на носилках перенесли мужчину с различными травмами в машину "скорой", - дополнили в пресс-службе МЧС.
В Феодосии мужчина упал в глиняный карьер. Фото: пресс-служба МЧС РК
После этого его госпитализировали в городскую больницу Феодосии.
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