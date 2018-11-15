2018-11-15T18:19:33+03:00
Общество

В Севастополе нашли две немецкие бомбы времен войны

Они могли взорваться в любой момент
Александра КОРШУНОВА
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В районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по СевастополюВ районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по Севастополю
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В Севастополе, в окрестностях деревни Камышлы, спасатели нашли две неразорвавшиеся немецкие бомбы SD – 70 и SD – 50 времен войны. Их пришлось ликвидировать на месте, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по Севастополю

В районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по Севастополю

- Авиабомбы с данным типом взрывателя запрещено перемещать или оказывать на них какое-либо воздействие, поэтому обезвреживание провели на месте обнаружения, - дополнили в пресс-службе.Специалисты присвоили находке наивысшую степень опасности, ведь боеприпасы могли взорваться в любой момент.

Росгвардейцам пришлось оцепить территорию. Они просчитали самый безопасный способ для устранения угрозы. Ведь нужно было и сделать за тем, чтобы осколки бомб не повредили жилые дома в деревне Камышлы. Это связано с тем, что радиус их распространения составляет около километра.

В районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по Севастополю

В районе деревни Камышлы нашли две бомбы. Фото: ОМОН "Беркут" Управления координации по Севастополю

К счастью, ликвидация боеприпасов прошла успешно.

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