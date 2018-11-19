Упала в кювет и загорелась: В Бахчисарайском районе полыхнули "Жигули"

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-19T10:32:16+03:00

При прошествии никто не пострадал

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В Бахчисарайском районе, недалеко от села Плодовое, загорелся автомобиль марки "Жигули". К месту происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства и "скорая помощь".

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, на прибытии стало известно, что "в кювете открытым пламенем горит легковой автомобиль". Водителя или пассажиров на месте происшествия нет.

- Сотрудники пожарной охраны в течение 20 минут ликвидировали огонь. К сожалению, результате возгорания автомобиль был полностью уничтожен, - отметили в пресс-службе.

Площадь огня составила 6 квадратных метров, пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. После этого машина "улетела" в кювет.

Окончательную причину возгорания автомобиля установят следственные органы.

Ранее, в Симферопольском районе загорелась трансформаторная элетрическая подстанция. Пожар удалось ликвидировать.