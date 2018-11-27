2018-11-27T12:23:41+03:00
Политика

В Симферополе сегодня изберут меру пресечения задержанным за провокацию украинским морякам

У здания суда уже начинают собираться люди
Анастасия ЖУКОВА
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Заседание пройдет в Киевском районом суде.Заседание пройдет в Киевском районом суде.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Киевском районном суде города Симферополя во вторник, 27 ноября, изберут меру пресечения украинским военнослужащим, которых задержали в воскресенье за провокации в Керченском проливе.

Всего задержали 24 человека, среди них - не только моряки ВМСУ, но и сотрудники Службы безопасности Украины. Трое моряков получили легкие ранения в ходе задержания и находятся в керченской городской больнице.

Напомним, моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч.3 ст. 322). Виновным грозит до шести лет тюрьмы.

Моряков еще не привезли. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Моряков еще не привезли.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Запрещенная в России экстремистская организация "Междлис крымскотатарского народа" через соцсети призвала всех "неравнодушных" прийти к суду и "поддержать ребят". У здания уже начинают собираться люди.

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