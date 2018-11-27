В Симферополе сегодня изберут меру пресечения задержанным за провокацию украинским морякам
В Киевском районном суде города Симферополя во вторник, 27 ноября, изберут меру пресечения украинским военнослужащим, которых задержали в воскресенье за провокации в Керченском проливе.
Всего задержали 24 человека, среди них - не только моряки ВМСУ, но и сотрудники Службы безопасности Украины. Трое моряков получили легкие ранения в ходе задержания и находятся в керченской городской больнице.
Напомним, моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ (ч.3 ст. 322). Виновным грозит до шести лет тюрьмы.
Моряков еще не привезли.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Запрещенная в России экстремистская организация "Междлис крымскотатарского народа" через соцсети призвала всех "неравнодушных" прийти к суду и "поддержать ребят". У здания уже начинают собираться люди.