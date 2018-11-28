2018-11-28T09:43:36+03:00
Происшествия

На центральной улице Симферополя произошло ДТП: город встал в пробках

Водители связывают это с ухудшением погодных условий
Александра КОРШУНОВА
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На перекрестке улиц Пролетарская и Шмидта произошла аварияНа перекрестке улиц Пролетарская и Шмидта произошла аварияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе на улице Пролетарской произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Там работают сотрудники "скорой помощи".

На улице Шмидта в Симферополе затруднено движение. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На улице Шмидта в Симферополе затруднено движение. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Как сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды -Крым", движение на перекрестке улицы Пролетарской и Шмидта очень затруднено.

Также ДТП произошло на пересечении улиц Красноармейская-Крымская. Там столкнулись две легковушки.

ДТП на перекрестке улиц Красноармейская-Крымская. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сусанна Товстолес

ДТП на перекрестке улиц Красноармейская-Крымская. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сусанна Товстолес

Информации о пострадавших нет.

- И это только дождик. А завтра будет вообще - 3 градуса, - написали водители в группе "Автопартнер Крым".

Кроме того, "бордовыми" горят улицы: Киевская, Куйбышева, Троллейбусная, Садовая, Толстого, Ленина, Воровского, Караимская, Крылова, Самокиша, Севастопольская.

Не лучше сегодня ситуация и на дорогах Севастополя. Там тоже с утра прозошло уже две аварии.

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