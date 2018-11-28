На центральной улице Симферополя произошло ДТП: город встал в пробках
В Симферополе на улице Пролетарской произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Там работают сотрудники "скорой помощи".
На улице Шмидта в Симферополе затруднено движение. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
Как сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды -Крым", движение на перекрестке улицы Пролетарской и Шмидта очень затруднено.
Также ДТП произошло на пересечении улиц Красноармейская-Крымская. Там столкнулись две легковушки.
ДТП на перекрестке улиц Красноармейская-Крымская. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сусанна Товстолес
Информации о пострадавших нет.
- И это только дождик. А завтра будет вообще - 3 градуса, - написали водители в группе "Автопартнер Крым".
Кроме того, "бордовыми" горят улицы: Киевская, Куйбышева, Троллейбусная, Садовая, Толстого, Ленина, Воровского, Караимская, Крылова, Самокиша, Севастопольская.
Не лучше сегодня ситуация и на дорогах Севастополя. Там тоже с утра прозошло уже две аварии.