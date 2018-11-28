2018-11-28T10:58:56+03:00
Политика

У задержанных украинских моряков нет претензий к условиям содержания в Крыму

Пятнадцать из 24 моряков арестовали на два месяца
Анастасия ЖУКОВА
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Командир катера "Бердянск" Роман МокрякКомандир катера "Бердянск" Роман МокрякФото: Анастасия ЖУКОВА
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Военнослужащие ВМС Украины, которых задержали в Керченском проливе, не имеют претензий к условиям содержания в изоляторах.

- Претензий нет, - сказал журналистам мичман Юрий Будзыло.

- Кормили, все нормально, - подтвердил капитан катера "Бердянск" Роман Мокряк.

Мичман Юрий Будзыло Фото: Анастасия ЖУКОВА

Мичман Юрий БудзылоФото: Анастасия ЖУКОВА

Пообщалась с задержанными нарушителями границы и крымский омбудсмен Людмила Лубина. Она заявила, что ни один из военнослужащих ВМСУ не жаловался на условия или на обращение.

- Я же как уполномоченный (по правам человека в Республике Крым, - ред.), буду отслеживать их содержание под стражей – чтобы все условия были нормальные. И те, кому нужно лечение, получили необходимую медицинскую помощь, - отметила Лубина.

Напомним, 15-ти из 24 задержанных украинских моряков уже избрали меру пресечения: их всех арестовали на два месяца, до 25 января 2019 года.

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