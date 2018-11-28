2018-11-28T12:28:45+03:00
Общество

В Крыму на ремонт водопровода нужно 300 млрд рублей

Ученые высчитали необходимую сумму для ликвидации дефицита воды на полуострове
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Реконструкция всех водопроводных сетей Крыма обойдется, примерно, в 300 млрд рублей.

Такую цифру озвучили ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

- Ремонт всех водопроводных сетей, чтобы избежать потерь воды – это колоссальная сумма, почти половина первоначальной суммы федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, - говориться в сообщении пресс-службы КФУ.

Поэтому на решение проблемы нужно время.

На сегодня существует несколько способов получения пресной воды для сельского хозяйства. Самый простой и эффективный - это доочистка и очистка сточных вод, после которой воду, возможно использовать как питьевую.

Всего около 40 миллионов кубометров воды можно получить за счет такой технологии. И уже эта система апробацию в Симферополе и Евпатории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
30 севастопольских призывников отправились служить в Вооруженные силы РФ
В крымских селах появятся старосты
Три крымских региона отказались от курортного сбора
До конца февраля на дорогах Крыма установят еще 62 камеры
В Крыму 29 ноября завоют сирены
В Севастополе уничтожили 77 килограммов немецкого спортивного питания
На 21,7% больше, чем в прошлом году: Севастополь посетили 2,5 миллиона туристов
В Госсовете Крыма назначили первого вице-спикера: им стал Ефим Фикс
У задержанных украинских моряков нет претензий к условиям содержания в Крыму
Министр сельского хозяйства Крыма заявил, что не ест хлеб
В Севастополе в МФЦ с 30 ноября появятся новые госуслуги
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Митридатских лестниц в Керчи
В Севастополе выбрали подрядчика, который сделает проект яхтенной марины
В Керчи арестовали троих раненых украинских моряков
На центральной улице Симферополя произошло ДТП: город встал в пробках
В Севастополе пособие по безработице повысят до 8 тысяч рублей
Ищут подрядчика: В Севастополе к 2021 году построят онкодиспансер
В Симферополе десять улиц останутся без воды с вечера 27 ноября
Крайний срок 3 декабря: В Крыму собрали 204 миллиона рублей транспортного налога
Суд взял под арест украинского моряка Владимира Варимеза, участвовавшего в провокации в Керченском проливе, на 60 суток
В Крыму на должность вице-премьера назначали Евгения Кабанова
Тройное ДТП: В Симферополе столкнулись автомобили
На суд в Симферополь привезут только половину задержанных моряков ВМСУ