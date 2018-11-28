В Крыму на ремонт водопровода нужно 300 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-28T12:28:45+03:00

Ученые высчитали необходимую сумму для ликвидации дефицита воды на полуострове

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Реконструкция всех водопроводных сетей Крыма обойдется, примерно, в 300 млрд рублей.

Такую цифру озвучили ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

- Ремонт всех водопроводных сетей, чтобы избежать потерь воды – это колоссальная сумма, почти половина первоначальной суммы федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, - говориться в сообщении пресс-службы КФУ.

Поэтому на решение проблемы нужно время.

На сегодня существует несколько способов получения пресной воды для сельского хозяйства. Самый простой и эффективный - это доочистка и очистка сточных вод, после которой воду, возможно использовать как питьевую.

Всего около 40 миллионов кубометров воды можно получить за счет такой технологии. И уже эта система апробацию в Симферополе и Евпатории.