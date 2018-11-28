2018-11-28T12:44:02+03:00
Общество

В Севастополе уничтожили 77 килограммов немецкого спортивного питания

Его запрещено ввозить в Россию
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе уничтожили 77 килограммов спортпитания. Фото: пресс-служба Севастопольской таможниВ Севастополе уничтожили 77 килограммов спортпитания. Фото: пресс-служба Севастопольской таможни
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Больше 77 килограммов немецкого спортивного питания уничтожили в Севастополе. Его нашли на одном из городских складов.

Его нашли на одном из городских складов. Фото: пресс-служба Севастопольской таможни

Его нашли на одном из городских складов. Фото: пресс-служба Севастопольской таможни

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни, эти вещества запрещены к ввозу на территорию России.

- Введенный запрет не затрагивает пищевую продукцию для питания спортсменов необходимых для спортивных команд РФ при условии подтверждения Минспорта, - добавили в пресс-службе.

Специалисты его изъяли из оборота и уничтожили.

Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили в Ялте 45 килограммов элитных сыров. Там были такие виды, как "Дорблю", "Камамбер" и Бри". Продукты уничтожили из-за того, что собственники не предоставили информации об оформлении "сертификатов и иных документов", которые бы подтвердили происхождение и качество продуктов.

А на самой продукции отсутствовала маркировка.

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