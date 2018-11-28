2018-11-28T17:00:46+03:00
Общество

30 севастопольских призывников отправились служить в Вооруженные силы РФ

Торжественная церемония состоялась на "Малаховом кургане"
Александра КОРШУНОВА
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30 севастопольцев отправились на службу в Вооруженные силы РФ30 севастопольцев отправились на службу в Вооруженные силы РФФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе 30 молодых ребят в среду, 28 ноября, отправились служить в Вооруженные силы Российской Федерации. Торжественное мероприятие прошло на "Малаховом кургане", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Торжественная церемония прошла на "Малаховом кургане" Фото: Анна САДОВНИКОВА

Торжественная церемония прошла на "Малаховом кургане"Фото: Анна САДОВНИКОВА

С напутственными словами к ребятам обратились ветераны Черноморского флота, родители, духовенство, представители администрации и общественных организаций.

Торжественная церемония прошла на "Малаховом кургане" Фото: Анна САДОВНИКОВА

Торжественная церемония прошла на "Малаховом кургане"Фото: Анна САДОВНИКОВА

После этого всех призывников распределили на корабли и воинские части Черноморского флота.

Ребята отправятся служить в Вооруженные силы РФ Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ребята отправятся служить в Вооруженные силы РФФото: Анна САДОВНИКОВА

- Отправка команд в Вооруженные Силы Российской Федерации спланирована и осуществится до конца декабря 2018 года, - добавили в пресс-службе.

Команды отправят до конца декабря 2018 года Фото: Анна САДОВНИКОВА

Команды отправят до конца декабря 2018 годаФото: Анна САДОВНИКОВА

В ходе осеннего призыва-2018 на службе отправятся 400 севастопольцев. Они будут проходить службу в различных воинских формированиях в Крыму, Севастополе, а также на территории Ивановской, Ростовской и Московской областей и Краснодарского края.

Юных военнослужащих провожали мамы и сестры Фото: Анна САДОВНИКОВА

Юных военнослужащих провожали мамы и сестрыФото: Анна САДОВНИКОВА

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