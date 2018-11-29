В Симферополе 3 декабря ограничат движение транспорта по улице Павленко

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-29T10:02:26+03:00

Дорога будет закрыта для проезда с 7.00 до 10.00

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По улице Павленко в сторону парка имени Гагарина в Симферополе ограничат движение автотранспорта.

В Симферополе 3 декабря ограничат движение в центре города. Фото: скрин "Яндекс.Карты"

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с тем, что 3 декабря в 9.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

- Просьба воздержаться от поездок на личном автотранспорте с 07:00 до 10:00 по ул. Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Гагарина, - добавили в пресс-службе администрации.

СПРАВКА "КП"

В России 3 декабря ежегодно, с 2014 года, отмечается памятная дата - День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.