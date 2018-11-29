Севастопольцы с первым снегом начали утеплять деревья вязаными шарфами

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-29T10:46:31+03:00

Такая креативная идея принадлежит одному из развивающих центров в городе

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«Деревья тоже живые и наверняка мерзнут», подумали в севастопольском досуговом центре и…утеплили растительность вязаными разноцветными шарфами. Кстати, весьма актуально, когда в Севастополе 29 ноября выпал первый снег. Правда, тут же и растаял.

Прохожие, идя по улице Хрусталева, останавливаются и разглядывают творчество воспитателей досугового центра для малышни.

Воспитатели центра приучают детей с малых лет к красотеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Настроение поднимается, когда видишь не серые, унылые пейзажи, а такую веселую красоту, - поделилась своим впечатлением жительница Севастополя Ольга Нилова.

Помимо творчества и своеобразного украшения улицы это еще и маркетинговый ход. Ведь далеко не каждый родитель увидит вывеску с названием развивающего центра, скрытую ветками деревьев. А вот пестрые шарфы на стволах привлекут внимание каждого.

Собственно в центре и ставят перед собой задачу – не только развивать малышей, но и с помощью фантазии и «очумелых ручек» делать мир лучше и позитивнее.