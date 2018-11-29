2018-11-29T10:46:31+03:00
Общество

Севастопольцы с первым снегом начали утеплять деревья вязаными шарфами

Такая креативная идея принадлежит одному из развивающих центров в городе
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
С разноцветными шарфами деревья выглядят веселееС разноцветными шарфами деревья выглядят веселееФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Изменить размер текста:

«Деревья тоже живые и наверняка мерзнут», подумали в севастопольском досуговом центре и…утеплили растительность вязаными разноцветными шарфами. Кстати, весьма актуально, когда в Севастополе 29 ноября выпал первый снег. Правда, тут же и растаял.

Прохожие, идя по улице Хрусталева, останавливаются и разглядывают творчество воспитателей досугового центра для малышни.

Воспитатели центра приучают детей с малых лет к красоте Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Воспитатели центра приучают детей с малых лет к красотеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Настроение поднимается, когда видишь не серые, унылые пейзажи, а такую веселую красоту, - поделилась своим впечатлением жительница Севастополя Ольга Нилова.

Помимо творчества и своеобразного украшения улицы это еще и маркетинговый ход. Ведь далеко не каждый родитель увидит вывеску с названием развивающего центра, скрытую ветками деревьев. А вот пестрые шарфы на стволах привлекут внимание каждого.

Собственно в центре и ставят перед собой задачу – не только развивать малышей, но и с помощью фантазии и «очумелых ручек» делать мир лучше и позитивнее.

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Крыму и Севастополе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 200 килограммов мяса уничтожили в Керчи
Два района Крыма остались без света из-за непогоды
Мать керченского стрелка вышла на работу
В Крыму за сутки очистили от снега 1000 километров дорог
В Феодосии открылась «Почта Деда Мороза»
В Севастополе 30 ноября завершится карантин, объявленный из-за кори
В Симферополе 3 декабря ограничат движение транспорта по улице Павленко
В Крыму и Севастополе саперы ЧФ обезвредили свыше 20 тысяч бомб и мин
Симферополь закупит еще больше реагентов для посыпки дорог
Погода в Крыму на 29 ноября: днем до -7, снег и сильный ветер
У отца керченского стрелка ухудшилось состояние: его положили в психиатрическую больницу
Мать керченского стрелка выписали из психиатрической больницы
На симферопольские дороги вернут "забытый" маршрут №108
На ремонт Керченского политехнического колледжа выделили 9 миллионов рублей
30 севастопольских призывников отправились служить в Вооруженные силы РФ
В крымских селах появятся старосты
Три крымских региона отказались от курортного сбора
До конца февраля на дорогах Крыма установят еще 62 камеры