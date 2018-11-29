Под Коктебелем водитель "Мерседеса" не справился с управлением и вылетел на обочину

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-29T16:38:01+03:00

Авария под Коктебелем с участием одного автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

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Между поселком Щебетовка и Коктебелем произошло ДТП с участием одной машины. Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на обочину.

Авария под Коктебелем с участием одного автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Водителя транспортировали к машине "скорой" и госпитализировали с травмами средней тяжести. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, туда сразу выехали спасатели и сотрудники "скорой помощи".

- На месте аварии спасатели произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности и ликвидировали последствия аварии, - добавил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Также трассе к городу Старый Крым произошла еще одна "одиночная" авария. Там выехала на обочину, а потом упала на бок фура.

Фура упал на бок в районе Старого Крыма. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Эраст Петрович

- Обычное дело в такую погоду. Водитель все правильно сделал, - написал пользователь в группе "Автопартнер Крым"