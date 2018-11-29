Под Коктебелем водитель "Мерседеса" не справился с управлением и вылетел на обочину
Между поселком Щебетовка и Коктебелем произошло ДТП с участием одной машины. Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на обочину.
Авария под Коктебелем с участием одного автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
Водителя транспортировали к машине "скорой" и госпитализировали с травмами средней тяжести. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, туда сразу выехали спасатели и сотрудники "скорой помощи".
- На месте аварии спасатели произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности и ликвидировали последствия аварии, - добавил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Также трассе к городу Старый Крым произошла еще одна "одиночная" авария. Там выехала на обочину, а потом упала на бок фура.
Фура упал на бок в районе Старого Крыма. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Эраст Петрович
- Обычное дело в такую погоду. Водитель все правильно сделал, - написал пользователь в группе "Автопартнер Крым"