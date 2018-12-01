Сибиряк на Mercedes-Benz вылетел в кювет под Судаком, доставали спасатели

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-01T12:22:38+03:00

Не справился с управлением в гололед [фото]

Изменить размер текста: A A

Автомобиль Mercedes-Benz из-за плохой погоды вылетел с проезжей части в районе урочища Кизилташ. Доставать его пришлось спасателям.

Сигнал с просьбой о помощи поступил на пульт дежурного «КРЫМ-СПАС» вечером 30 ноября, в 19.35. На место выехала бригада из пяти человек.

Водитель иномарки, несмотря на знаки, запрещающие проезд, выехал на перевал Урбаш дороги «Феодосия-Судак-Алушта». Вот только трасса из-за гололеда оказалась очень скользкой, автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет.

Машину доставали специалисты МЧС Республики Крым с помощью такелажного оборудования и лебедки. Добираться пришлось на автомобиле повышенной проходимости.

Фото: МЧС по РК

Спасатели отбуксировали Mercedes на проезжую часть.

За рулем был житель Новосибирской области. Ни он, ни пассажир не пострадали, помощь врачей не требовалась.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов напомнил, что 1 декабря в Крыму сохраняется штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег, гололед, сильный ветер.