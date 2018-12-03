В Никитском саду королевой Бала стала хризантема «Пусть всегда будет солнце»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-03T15:13:10+03:00

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Свершилось! Стало известно имя королевы Бала хризантем, который традиционно проходит в Никитском ботаническом саду. В этом году он состоялся в 65-ый раз.

За трон сражались 136 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантемФото: Галина КОВАЛЕНКО

- В этом году титул достался королеве нелегко. Борьба развернулась между двумя соперницами – сортами отечественным «Пусть всегда будет солнце» и голландским «Bigoudi Purple», - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

И вот победа, преимущество всего в два десятка голосов!, досталась «Пусть всегда будет солнце».

Именно за этот необычный по форме и виду осенний цветок отдали свои голоса посетители сада. Любители флоры оценили жизнерадостный светло-желтые соцветия и неповторимый восточный шарм «Пусть всегда будет солнце».

Всего за почетный титул боролись 136 сортов крупноцветковых хризантем. Напомним, что Бал проходил в Никитском ботаническом саду в 65-й раз