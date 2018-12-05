2018-12-05T08:16:45+03:00
Общество

В Крым из Австралии прилетела правнучка Айвазовского

Аманда Роджерс прослезилась на официальном оглашении результатов голосования "Великие имена России" [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Совмина КрымаФото: пресс-служба Совмина Крыма
Изменить размер текста:

Крым посетила правнучка знаменитого художника Ивана Айвазовского Аманда Роджерс. Она прилетела на полуостров для официального объявления итогов проекта "Великие имена России".

Напомним, в рамках проекта проходило всенародное голосование, по результатам которого имя Айвазовского планируют присвоить аэропорту Симферополя.

- Я польщена – за прадеда отдано очень много голосов не только в Крыму, но и в России. Я очень рада и горжусь – крымчане чтят выдающихся людей, в том числе Ивана Константиновича. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной республики. Память об Иване Константиновиче, признание его творчества будут жить дальше, - сказала Аманда Роджерс, не сумев сдержать слез.

Правнучка художника - уроженка Австралии. Западных санкций не испугалась и очень рада быть на полуострове, увидеть Феодосию и побывать в картинной галерее Айвазовского.

- Проезжая по Крыму, я вижу какие замечательные изменения происходят на полуострове, в том числе инфраструктурные. Они смогут привлечь еще больше людей в Крым, для знакомства с творчеством художника в том числе, - цитирует Аманду Роджерс пресс-служба Совмина Крыма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов