В Крым из Австралии прилетела правнучка Айвазовского

5 Дек. 08:13 2018-12-05T08:16:45+03:00

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Крым посетила правнучка знаменитого художника Ивана Айвазовского Аманда Роджерс. Она прилетела на полуостров для официального объявления итогов проекта "Великие имена России".

Напомним, в рамках проекта проходило всенародное голосование, по результатам которого имя Айвазовского планируют присвоить аэропорту Симферополя.

- Я польщена – за прадеда отдано очень много голосов не только в Крыму, но и в России. Я очень рада и горжусь – крымчане чтят выдающихся людей, в том числе Ивана Константиновича. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной республики. Память об Иване Константиновиче, признание его творчества будут жить дальше, - сказала Аманда Роджерс, не сумев сдержать слез.

Правнучка художника - уроженка Австралии. Западных санкций не испугалась и очень рада быть на полуострове, увидеть Феодосию и побывать в картинной галерее Айвазовского.

- Проезжая по Крыму, я вижу какие замечательные изменения происходят на полуострове, в том числе инфраструктурные. Они смогут привлечь еще больше людей в Крым, для знакомства с творчеством художника в том числе, - цитирует Аманду Роджерс пресс-служба Совмина Крыма.