В Алуште нашли украинцев-нелегалов: Их выдворили из России
В Кипарисном, под Алуштой, сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму обнаружили трех нелегалов. Оказалось, что двое из них - граждане Украины, а еще один вообще без гражданства.
Все бы ничего, но они незаконно работали в Крыму - ремонтировали дом 56-летнего мужчины.
Сотрудники задокументировали «факты незаконного пребывания иностранцев на территории России».
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
Двух из них выдворили за пределы Российской Федерации. А общая сумма штрафов составила 18 тысяч рублей.
Кстати, на строительстве гостиничного комплекса в селе Укромное Симферопольского района работали 25 нелегальных мигрантов. Их обнаружили сотрудники крымского погрануправления и МВД.
Каждого из нелегалов оштрафовали на 4500 тысячи рублей по двум административным нарушениям - нарушение правил въезда в РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.