В Алуште нашли украинцев-нелегалов: Их выдворили из России

5 Дек. 09:30 2018-12-05T10:49:03+03:00

Они работали без разрешительных документов

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В Кипарисном, под Алуштой, сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму обнаружили трех нелегалов. Оказалось, что двое из них - граждане Украины, а еще один вообще без гражданства.

Все бы ничего, но они незаконно работали в Крыму - ремонтировали дом 56-летнего мужчины.

Сотрудники задокументировали «факты незаконного пребывания иностранцев на территории России».

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Двух из них выдворили за пределы Российской Федерации. А общая сумма штрафов составила 18 тысяч рублей.

Кстати, на строительстве гостиничного комплекса в селе Укромное Симферопольского района работали 25 нелегальных мигрантов. Их обнаружили сотрудники крымского погрануправления и МВД.

Каждого из нелегалов оштрафовали на 4500 тысячи рублей по двум административным нарушениям - нарушение правил въезда в РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности.