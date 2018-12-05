2018-12-05T09:43:52+03:00
Общество

В Симферополе на площади Ленина начали устанавливать главную елку города

На зимнюю красавицу потратили 7 миллионов рублей [фото]
Надежда ДАЦЮК
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На площадь привезли металлический фундаментНа площадь привезли металлический фундаментФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе 5 декабря начали устанавливать металлический фундамент будущей «новогодней царицы». На площади им. Ленина работают три сотрудника МБУ «Город».

- Установим елку через неделю-две, - сообщил рабочий.

Составные части будущей елки Фото: Надежда ДАЦЮК

Составные части будущей елкиФото: Надежда ДАЦЮК

В прошлом году работы по установке новогодней елки начались 1 декабря. На искусственную зимнюю красавицу, украшения и световое оформление, закупленное в 2016 году, потратили 7 миллионов рублей.

Трудятся трое сотрудников МБУ "Город" Фото: Надежда ДАЦЮК

Трудятся трое сотрудников МБУ "Город"Фото: Надежда ДАЦЮК

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