В Симферополе на площади Ленина начали устанавливать главную елку города
На зимнюю красавицу потратили 7 миллионов рублей [фото]
На площадь привезли металлический фундаментФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе 5 декабря начали устанавливать металлический фундамент будущей «новогодней царицы». На площади им. Ленина работают три сотрудника МБУ «Город».
- Установим елку через неделю-две, - сообщил рабочий.
Составные части будущей елкиФото: Надежда ДАЦЮК
В прошлом году работы по установке новогодней елки начались 1 декабря. На искусственную зимнюю красавицу, украшения и световое оформление, закупленное в 2016 году, потратили 7 миллионов рублей.
Трудятся трое сотрудников МБУ "Город"Фото: Надежда ДАЦЮК