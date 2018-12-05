2018-12-05T10:07:48+03:00
Общество

В Керчи появится первый ледовый каток

Там одновременно смогут находиться больше 100 человек
Александра КОРШУНОВА
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В Керчи продолжается подготовка к открытию первого ледового катка. Сейчас уже выполнено подключение электроэнергии по постоянно системе, это поможет создать необходимую толщину льда.

Как рассказал глава администрации города Сергей Бороздин, сейчас над этим работают специалисты.

- Площадь катка 30 на 60 метров. Ожидается, что на лед смогут одновременно выйти больше 100 человек, - отметил Бороздин.

Кроме того, рядом с ним оборудуют небольшую парковку на территории.

Глава города отметил, что власти также заинтересованы в том, чтобы ледовая арена заработала как можно быстрее.

Владельцы развлекательного объекта уверены, что завершение подготовительных работ - дело пары недель.

Кстати, город-герой Севастополь начали готовить к Новому году. Улицы вовсю украшают елочными шарами, гирляндами и светодиодными композициями.

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