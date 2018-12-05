2018-12-05T10:16:23+03:00
Происшествия

Пенсионер из Севастополя заколол ножом своего пасынка

Сын попытался выгнать пожилых родителей из дома [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ссора между отчимом и пасынком в Севастополе закончилась убийством.

Как рассказали в Следственном комитете, трагедия произошла вечером 2 декабря. 67-летний севастополец выпивал со своим приемным сыном. Изрядно "набравшись", мужчины начали выяснять отношения.

- Сын в очередной раз выгонял пожилых родителей из дома, не желая проживать с ними, - отметили в пресс-службе СКР. - В ходе ссоры отчим, пытаясь успокоить пасынка, вооружился кухонным ножом и нанес им один удар в область живота потерпевшего. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Эксперты уже осмотрели место происшествия с использованием криминалистической техники. Следователи назначили несколько судебных экспертиз, идет сбор доказательств.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по г. Севастополю

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по г. Севастополю

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пока мужчина - в статусе подозреваемого, расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов