2018-12-05T10:16:23+03:00
Происшествия

Пенсионер из Севастополя заколол ножом своего пасынка

Сын попытался выгнать пожилых родителей из дома [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Ссора между отчимом и пасынком в Севастополе закончилась убийством.

Как рассказали в Следственном комитете, трагедия произошла вечером 2 декабря. 67-летний севастополец выпивал со своим приемным сыном. Изрядно "набравшись", мужчины начали выяснять отношения.

- Сын в очередной раз выгонял пожилых родителей из дома, не желая проживать с ними, - отметили в пресс-службе СКР. - В ходе ссоры отчим, пытаясь успокоить пасынка, вооружился кухонным ножом и нанес им один удар в область живота потерпевшего. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Эксперты уже осмотрели место происшествия с использованием криминалистической техники. Следователи назначили несколько судебных экспертиз, идет сбор доказательств.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по г. Севастополю

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по г. Севастополю

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пока мужчина - в статусе подозреваемого, расследование продолжается.

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