У 21-летнего жителя Черноморского нашли «спайс» и «соль»

5 Дек. 12:30 2018-12-05T12:31:48+03:00

Он собирался продавать наркотики через Интернет

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В Симферополе правоохранители задержали 21-летнего парня , который собирался торговать наркотикам. Он планировал делать закладки по всей крымской столице, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

Молодого человека, жителя поселка Черноморское, нашли на лесополосе, которая расположена в районе Ак-Мечеть.

При личном досмотре у него изъяли «3 полимерных пакета с пазовыми замками».

- Там было вещество коричнево-розового цвета общей массой около 6 грамм, 25 пластиковых колпачков синего цвета с порошкообразным веществом общей массой около 1,5 грамма. И 2 бумажных свертка общей массой 1,5 грамма, - добавили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый признался, что это наркотические вещества. Он хотел их продать через Интернет с помощью «закладок».

А эксперт заключил, что это - «соль» и «спайс».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.