У 21-летнего жителя Черноморского нашли «спайс» и «соль»
В Симферополе правоохранители задержали 21-летнего парня , который собирался торговать наркотикам. Он планировал делать закладки по всей крымской столице, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.
Молодого человека, жителя поселка Черноморское, нашли на лесополосе, которая расположена в районе Ак-Мечеть.
При личном досмотре у него изъяли «3 полимерных пакета с пазовыми замками».
- Там было вещество коричнево-розового цвета общей массой около 6 грамм, 25 пластиковых колпачков синего цвета с порошкообразным веществом общей массой около 1,5 грамма. И 2 бумажных свертка общей массой 1,5 грамма, - добавили в пресс-службе МВД.
Подозреваемый признался, что это наркотические вещества. Он хотел их продать через Интернет с помощью «закладок».
А эксперт заключил, что это - «соль» и «спайс».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.