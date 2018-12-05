В Крыму назначили нового министра экономического развития
Новым министром экономического развития стала Людмила Бланк. Ранее она занимала должность первого заместителя в этом ведомстве.
- Постановляю: назначить Людмилу Сергеевну Бланк на должность на государственную должность Республики Крым министра экономического на срок полномочий Главы Республики Крым, - размещен указ Сергея Аксенова на сайте правительства.
СПРАВКА «КП»
Людмила Бланк родилась в Симферополе. Училась в Севастополе и в Одессе. Получила два высших образования - «экономическая кибернетика» и «государственное управление».
С 15 декабря 2015 года занимает должность заместителя министра экономического развития Республики Крым.
Кстати, недавно назначили и.о. министра ЖКХ Республики Крым, им стал Энвер Аблаев. Это связано с тем, что не так давно Сергей Аксенов освободил от должности министра Виталия Глотова.