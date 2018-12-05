В Крыму назначили нового министра экономического развития

5 Дек. 13:01 2018-12-05T13:01:20+03:00

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Новым министром экономического развития стала Людмила Бланк. Ранее она занимала должность первого заместителя в этом ведомстве.

- Постановляю: назначить Людмилу Сергеевну Бланк на должность на государственную должность Республики Крым министра экономического на срок полномочий Главы Республики Крым, - размещен указ Сергея Аксенова на сайте правительства.

СПРАВКА «КП»

Людмила Бланк родилась в Симферополе. Училась в Севастополе и в Одессе. Получила два высших образования - «экономическая кибернетика» и «государственное управление».

С 15 декабря 2015 года занимает должность заместителя министра экономического развития Республики Крым.

Кстати, недавно назначили и.о. министра ЖКХ Республики Крым, им стал Энвер Аблаев. Это связано с тем, что не так давно Сергей Аксенов освободил от должности министра Виталия Глотова.