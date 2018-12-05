В частном доме в Бахчисарайском районе вспыхнул пожар

5 Дек. 15:03 2018-12-05T15:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бахчисарайском районе, в селе Тургеневка, загорелся частный дом. Там существовала угроза быстрого распространения огня, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

- Существовала угроза распространения огня на соседние дома, расположенные близко к очагу возгорания, - добавили в пресс-службе.

Опасность заключалась еще и в том, что рядом с домом проходила газовая магистраль. Поэтому пришлось вызвать специализированную службу, чтобы не допустить угрозы взрыва.

Никто из людей не пострадал, они успели вовремя покинуть помещение.

В течение часа пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Огонь уничтожил кровлю дома и потолочное перекрытие.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Кстати, в Бахчисарайском районе загорелась мечеть. К счастью, никто не пострадал.