2018-12-05T15:03:51+03:00
Общество

В частном доме в Бахчисарайском районе вспыхнул пожар

Спасатели тушили огонь около часа
Александра КОРШУНОВА
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В Бахчисарайском районе Крыма загорелся частный дом. Фото: пресс-служба МЧС РКВ Бахчисарайском районе Крыма загорелся частный дом. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Бахчисарайском районе, в селе Тургеневка, загорелся частный дом. Там существовала угроза быстрого распространения огня, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

- Существовала угроза распространения огня на соседние дома, расположенные близко к очагу возгорания, - добавили в пресс-службе.

Опасность заключалась еще и в том, что рядом с домом проходила газовая магистраль. Поэтому пришлось вызвать специализированную службу, чтобы не допустить угрозы взрыва.

Никто из людей не пострадал, они успели вовремя покинуть помещение.

В течение часа пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Огонь уничтожил кровлю дома и потолочное перекрытие.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Кстати, в Бахчисарайском районе загорелась мечеть. К счастью, никто не пострадал.

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