В частном доме в Бахчисарайском районе вспыхнул пожар
В Бахчисарайском районе, в селе Тургеневка, загорелся частный дом. Там существовала угроза быстрого распространения огня, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит кровля одноэтажного жилого дома.
- Существовала угроза распространения огня на соседние дома, расположенные близко к очагу возгорания, - добавили в пресс-службе.
Опасность заключалась еще и в том, что рядом с домом проходила газовая магистраль. Поэтому пришлось вызвать специализированную службу, чтобы не допустить угрозы взрыва.
Никто из людей не пострадал, они успели вовремя покинуть помещение.
В течение часа пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Огонь уничтожил кровлю дома и потолочное перекрытие.
Сейчас причины пожара устанавливаются.
Кстати, в Бахчисарайском районе загорелась мечеть. К счастью, никто не пострадал.