2018-12-05T17:14:56+03:00
Общество

В Крыму будут продавать автозаправки Коломойского

Самая дорогая АЗС стоит 25 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Цена АЗС - от 2,99 миллиона рублей.Цена АЗС - от 2,99 миллиона рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

18 автозаправочных станций на полуосрове, принадлежавших до национализации украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, выставят на аукцион.

Самая дешевея АЗС – в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Она стоит 2,99 миллиона рублей, сообщили в Рапорядительной дирекции минимущества РК, которая объявила о продаже.

Самая дорогая АЗС находится в феодосийском селе Ближнее. За нее просят 25 миллионов рублей.

Прием заявок на торги проводится до 19 декабря. Сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14.00. Время подачи заявок и проведения торгов одинаковы для всех 18 лотов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов