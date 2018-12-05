В Крыму будут продавать автозаправки Коломойского
Самая дорогая АЗС стоит 25 миллионов рублей
Цена АЗС - от 2,99 миллиона рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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18 автозаправочных станций на полуосрове, принадлежавших до национализации украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, выставят на аукцион.
Самая дешевея АЗС – в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Она стоит 2,99 миллиона рублей, сообщили в Рапорядительной дирекции минимущества РК, которая объявила о продаже.
Самая дорогая АЗС находится в феодосийском селе Ближнее. За нее просят 25 миллионов рублей.
Прием заявок на торги проводится до 19 декабря. Сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14.00. Время подачи заявок и проведения торгов одинаковы для всех 18 лотов.