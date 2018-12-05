В Крыму будут продавать автозаправки Коломойского

5 Дек. 16:18 2018-12-05T17:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

18 автозаправочных станций на полуосрове, принадлежавших до национализации украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, выставят на аукцион.

Самая дешевея АЗС – в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Она стоит 2,99 миллиона рублей, сообщили в Рапорядительной дирекции минимущества РК, которая объявила о продаже.

Самая дорогая АЗС находится в феодосийском селе Ближнее. За нее просят 25 миллионов рублей.

Прием заявок на торги проводится до 19 декабря. Сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14.00. Время подачи заявок и проведения торгов одинаковы для всех 18 лотов.