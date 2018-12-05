К 18 декабря Симферополь полностью украсят к Новому году

5 Дек. 16:27 2018-12-05T16:59:14+03:00

Огни на главной елке зажгут в День Святого Николая, 19 декабря. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Симферополь к Новому году планируется украсить до 18 декабря. На главной площади столицы уже приступили к монтажу и установке новогодней ели.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, появится и новогодняя красавица в парке Гагарина. Ее перенесут туда с перекрестка на улицах Пушкина и Горького.

- Новогодние ели также будут установлены на проспекте Ленина и возле железнодорожного вокзала, - добавили в пресс-службе со ссылкой на замглавы города Алла Пацинко.

А в преддверии Нового года начнет работу "почта Деда Мороза", она будет находиться на площади Ленина.

Уже скоро приступят и к установке новогодней иллюминации.

А торжественное открытие главной елки годы состоится в День Святого Николая, 19 декабря.

- На площади будут работать аниматоры, для детишек запланированы различные развлекательные мероприятия, - добавила Пацинко.