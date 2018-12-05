К 18 декабря Симферополь полностью украсят к Новому году
Симферополь к Новому году планируется украсить до 18 декабря. На главной площади столицы уже приступили к монтажу и установке новогодней ели.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, появится и новогодняя красавица в парке Гагарина. Ее перенесут туда с перекрестка на улицах Пушкина и Горького.
- Новогодние ели также будут установлены на проспекте Ленина и возле железнодорожного вокзала, - добавили в пресс-службе со ссылкой на замглавы города Алла Пацинко.
А в преддверии Нового года начнет работу "почта Деда Мороза", она будет находиться на площади Ленина.
Уже скоро приступят и к установке новогодней иллюминации.
А торжественное открытие главной елки годы состоится в День Святого Николая, 19 декабря.
- На площади будут работать аниматоры, для детишек запланированы различные развлекательные мероприятия, - добавила Пацинко.