2018-12-05T17:14:29+03:00
Общество

Расчеты комплекса «Панцирь» в Крыму уничтожили условную воздушную цель

Сейчас на полуострове они несут боевое дежурство
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму ЗРПК "Панцирь" несут боевое дежурствоВ Крыму ЗРПК "Панцирь" несут боевое дежурствоФото: Александр КОЦ
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В Крыму расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожили условную воздушную цель. Они сейчас несут на полуострове боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

- Военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника, - добавили в пресс-службе.

А для того, чтобы обстановку приблизить к «реальным условиям», военные отразили нападение мнимого противника.

В Черноморском флоте добавили, что поставленная задача выполнена успешно и проведены электронные пуски ракет.

Напомним, противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК "Панцирь-С". Тогда боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов провели также провели учения.

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