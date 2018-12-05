2018-12-05T17:50:32+03:00
Общество

В Крыму мошенники представляются сотрудниками министерства финансов

Их главная цель - получить доступ к счету человека
Александра КОРШУНОВА
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Крымское министерство финансов предупредило о том, что на полуострове участились случаи мошенничества. Некоторые из преступников представляются сотрудниками финансового ведомства, отметила вице-премьер Ирина Кивико.

- Мошенники регулярно рассылают СМС-сообщения и электронные письма, замаскированные под сообщения от Минфина. Их цель - получить доступ к вашему счету и украсть деньги. Поэтому важно уметь отличать официальные сообщения от писем мошенников, - отметила Кивико.

Мошенники направляют сообщения о том, что человеку якобы сделали перерасчет неиспользованных накоплений. И предлагают пройти по ссылке.

А если человек отказывается перечислить суммы , то "умельцы" берутся за шантаж. Говоря, что деньги, которые им причитаются, отправят в бюджет государства.

В Минфине попросили быть бдительными, вся официальная информация размещается на сайте министерства.

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