2018-12-06T08:10:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 6 декабря: днем до +3, снег

На выходных придет потепление
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Снежную погоду принесет Атлантический циклон.Снежную погоду принесет Атлантический циклон.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 6 декабря будет холодно и ветрено.

- В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона на полуострове пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега; 7 декабря еще вероятен небольшой снег, а 8 декабря ожидается прекращение осадков, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ветер будет северо-западный с порывами до 7-12 м/с, в дневные часы местами усилится до 15 м/с.

- Температура воздуха 6 декабря ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла, на ЮБК 4…7 тепла; 7 декабря она понизится до 1-6 мороза, 8 декабря минимальная температура воздуха останется без изменений, максимальная повысится до 1…6 тепла, - уточнили синоптики.

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