Симферополь ждет окончание капремонта дорог

5 Дек. 18:13 2018-12-06T08:01:29+03:00

На Севастопольской пешеходы подвергают свою жизнь опасности. Фото: Александра КОРШУНОВА

Первые акты о приемке начнут подписывать уже 10 декабря

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В Симферополе полным ходом идет ремонт дорог: новенький асфальт укладывается на 16 улицах.

- На 4 декабря улица Севастопольская готова на 80 процентов, - на совещании сообщила начальник департамента капстроительства администрации Симферополя Алла Кудряшова.

Объездная – 98 процентов, Козлова – 92, Маршала Жукова – 81, Коммунальная – 96, Нижнегоспитальная – 97, Бахчисарайская – 96, Аральская – 96, 1-й Конной Армии – 65, Авиационная – 61, Кубанская – 96, проспект Кирова – 82, микрорайон Каменка – 83. Больше всего работы на улице Чехова – 47 процент выполнения и Маяковского – 15.

С 10 декабря начнется приемка уже готовых улиц. На встрече вспомнили и о том, насколько комфортно рядовым горожанам ходить по перекопанным тротуарам.

- Нужно подумать о безопасности пешеходов, которые вынуждены идти по проезжей части, - заявил начальник ОГИБДД МВД России по г. Симферополь Павел Павлюков и предложил озадачить этой проблемой дорожников.

И.о. главы администрации города Симферополь Наталья Маленко тут же его успокоила: - Сегодня будет совещание с подрядчиками.

Остается отметить оперативность чиновников: капремонт идет уже несколько недель, и вот наконец-то вспомнили о бедных пешеходах.