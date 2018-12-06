Часть Симферополя до вечера останется без света

6 Дек. 08:43 2018-12-06T08:50:57+03:00

Проблемы со светом будут из-за ремонта. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 6 декабря, жители столицы Республики Крым испытает определенный дискомфорт из-за отсутствия света на некоторых улицах до 17 часов.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что не будет электроснабжения из-за ремонтных работ по следующим адресам:

Улица Металлистов, 1, 2а, 12а, 13а, 15, 17;

ул. Лексина, 1-10; ул. Аллейная, 1;

ул. Индустриальная, 30-48 (чет), 43-77 (нечет);

ул. Загородняя, 1-13, 15, 17;

ул. Украинская, 28-62 (чет), 37-75 (нечет);

ул. Элеваторная, 93-123 (нечет), 127;

ул. Московская, 3, 5;

ул. Полевая, 73-79(нечет); ул. Репина, 114-132 (чет), 105-117 (нечет);

ул. Чонгарская, 2-10а(чет), 1-13 (нечет);

переулок Городской, 9-13 (нечет);

пер. Нижний, 2-24 (чет), 53-57 (нечет);

Также «отключка» затронет Каменский массив: садовые товарищества - Бодрость, Водник, Изыскатель, Садовод, Ягодка, Автобусник, Пчелка, Автомобилист и Полет.