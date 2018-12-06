8 декабря в Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка
В субботу, 8 декабря, в Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Крымские фермеры на ней представят 110 тонн продукции на 20% ниже рыночной, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.
В ней примут участие более 140 крымских сельхозпроизводителей со всех районов республики.
- Торговать продукцией имеют право только местные фермеры, за которых ручается министерство, - добавили в пресс-службе.
КОНКРЕТНО
Ярмарка пройдет с 7.00 до 14.00
По адресам:
- улица Киевская, 177 (проезд от улицы Никанорова, вдоль Симферопольской академической гимназии);
- перекресток улиц Кечкеметская / Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).
Кстати, в Крыму собрали 76 тысяч тонн яблок. Большой урожай и винограда - 52 тысячи тонн. Уборочная кампания уже близится к завершению.