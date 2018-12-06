6 Дек. 09:33 2018-12-06T16:28:13+03:00

Овощи и фрукты на ярмарке на 20-25 процентов дешевле, чем на рынке. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На ней представят 110 тонн продукции

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В субботу, 8 декабря, в Симферополе пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Крымские фермеры на ней представят 110 тонн продукции на 20% ниже рыночной, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

В ней примут участие более 140 крымских сельхозпроизводителей со всех районов республики.

- Торговать продукцией имеют право только местные фермеры, за которых ручается министерство, - добавили в пресс-службе.

КОНКРЕТНО

Ярмарка пройдет с 7.00 до 14.00

По адресам:

- улица Киевская, 177 (проезд от улицы Никанорова, вдоль Симферопольской академической гимназии);

- перекресток улиц Кечкеметская / Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).

Кстати, в Крыму собрали 76 тысяч тонн яблок. Большой урожай и винограда - 52 тысячи тонн. Уборочная кампания уже близится к завершению.