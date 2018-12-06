На реконструкцию картинной галереи Айвазовского в Феодосии выделят 100 миллионов рублей

6 Дек. 10:26 2018-12-06T10:26:44+03:00

Для этого хотят создать попечительский совет

Изменить размер текста: A A

В Крыму направят 100 миллионов рублей на реконструкцию феодосийской картинной галереи Айвазовскогою Эти деньги потратят на "приведение музея в порядок", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Планируется создать попечительский совет. А глава Крыма вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским будут сопредседателями.

- В галерее хранится национальное достояние. Коллективу галереи слова благодарности за то, что сохранили в сложное время все картины и полотна нашего земляка, - отметил Аксенов.

Кроме того, в ходе рабочего совещания глава Крыма рассказал, что в городе планируется открыть инфекционную больницу модульную инфекционную больницу на 50 мест. Уже даже подготовлен типовой проект и готов к реализации на 2019 год.

- До конца года при формировании бюджета данные вопросы должны быть учтены», – подчеркнул глава Крыма.