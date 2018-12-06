2018-12-06T11:20:58+03:00
Общество

В Севастополе прораба приговорили к двум годам тюрьмы за смерть рабочего

Наказание он будет отбывать условно
Александра КОРШУНОВА
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К двум годам лишения свободы условно приговорили прораба в Севастополе. Доказано, что по его вине погиб один из рабочих.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, когда мужчина выполнял работы по капитальному ремонту кровли, он сорвался с 16-метровой высоты.

Установлено, что ответственным за организацию безопасного производства работ являлся прораб.

- Согласно показаниям работников строительной фирмы, им не выдавались средства защиты для проведения высотных работ, не проводился ежедневный инструктаж по технике безопасности, а соответствующий журнал велся формально, - добавили в пресс-службе.

Суд признал подсудимого виновным в нарушении охраны труда.

Прораба приговорили к 2 годам лишения свободы условно, также ему в течение этого времени запрещено заниматься организацией ремонтно-строительных работ.

Также пользу матери погибшего подсудимый должен выплатить 200 тысяч рублей.

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