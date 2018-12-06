В Севастополе прораба приговорили к двум годам тюрьмы за смерть рабочего
К двум годам лишения свободы условно приговорили прораба в Севастополе. Доказано, что по его вине погиб один из рабочих.
Как сообщили в пресс-службе городского суда, когда мужчина выполнял работы по капитальному ремонту кровли, он сорвался с 16-метровой высоты.
Установлено, что ответственным за организацию безопасного производства работ являлся прораб.
- Согласно показаниям работников строительной фирмы, им не выдавались средства защиты для проведения высотных работ, не проводился ежедневный инструктаж по технике безопасности, а соответствующий журнал велся формально, - добавили в пресс-службе.
Суд признал подсудимого виновным в нарушении охраны труда.
Прораба приговорили к 2 годам лишения свободы условно, также ему в течение этого времени запрещено заниматься организацией ремонтно-строительных работ.
Также пользу матери погибшего подсудимый должен выплатить 200 тысяч рублей.