2018-12-06T12:35:40+03:00
Общество

На трассе «Керчь-Феодосия» легковушка столкнулась с грузовиком

Пострадавших отвезли в больницу
Александра КОРШУНОВА
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На трассе "Керчь-Феодосия" произошло ДТП. Фото: пресс-служба МЧС РКНа трассе "Керчь-Феодосия" произошло ДТП. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На автодороге «Керчь-Феодосия» произошла авария с участием легкового автомобиля марки Nissan и грузовика «Газель».

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, машины столкнулись в районе поворота на полигон Чауда.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Водителя и пассажира Nissan перенесли в машину «скорой помощи».

- В дальнейшем с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу, - добавили в пресс-службе МЧС.

После этого специалисты провели «необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности» для предотвращения возгорания.

Напомним, под Судаком житель Сибири на Mercedes-Benz улетел в кювет, он не справился с управлением на дороге. Пострадавшего мужчину доставали из машины спасатели. В аварии ни водитель, ни пассажир, к счастью, не пострадали.

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