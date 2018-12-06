На трассе «Керчь-Феодосия» легковушка столкнулась с грузовиком

6 Дек. 12:35 2018-12-06T12:35:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На автодороге «Керчь-Феодосия» произошла авария с участием легкового автомобиля марки Nissan и грузовика «Газель».

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, машины столкнулись в районе поворота на полигон Чауда.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Водителя и пассажира Nissan перенесли в машину «скорой помощи».

- В дальнейшем с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу, - добавили в пресс-службе МЧС.

После этого специалисты провели «необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности» для предотвращения возгорания.

Напомним, под Судаком житель Сибири на Mercedes-Benz улетел в кювет, он не справился с управлением на дороге. Пострадавшего мужчину доставали из машины спасатели. В аварии ни водитель, ни пассажир, к счастью, не пострадали.