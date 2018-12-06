На трассе «Керчь-Феодосия» легковушка столкнулась с грузовиком
На автодороге «Керчь-Феодосия» произошла авария с участием легкового автомобиля марки Nissan и грузовика «Газель».
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, машины столкнулись в районе поворота на полигон Чауда.
На место происшествия сразу выехали спасатели.
Водителя и пассажира Nissan перенесли в машину «скорой помощи».
- В дальнейшем с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу, - добавили в пресс-службе МЧС.
После этого специалисты провели «необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности» для предотвращения возгорания.
Напомним, под Судаком житель Сибири на Mercedes-Benz улетел в кювет, он не справился с управлением на дороге. Пострадавшего мужчину доставали из машины спасатели. В аварии ни водитель, ни пассажир, к счастью, не пострадали.