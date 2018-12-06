2018-12-06T12:40:23+03:00
Общество

В Крыму за два года 40 должностных лиц лишились должностей из-за коррупции

В начале 2019 года ожидается возбуждение ряда громких уголовных дел
Надежда ДАЦЮК
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Из-за коррупции 40 должностных лиц Крыма лишились должностей. Такие данные за последние два года приводит председатель комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

- В настоящее время на рассмотрении различных контролирующих органов находится 99 материалов о нарушении антикоррупционного законодательства, — сообщил Акташин.

По его словам, в начале 2019 года ожидается возбуждение ряда громких уголовных дел в отношении должностных лиц, связанных с коррупцией.

Сейчас комитет совместно с МВД и ФСБ проводит ряд проверок.

- Также будет привлечена прокуратура. Надеюсь, что в начале первого квартала следующего года все будут удивлены рядом серьезных задержаний. Преступность не пройдет, - сказал председатель комитета.

Он отметил, что в этом году проведено более 260 проверок, и около ста материалов направлены в МВД,ФСБ, Следком и прокуратуру.

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