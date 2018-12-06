В МВД России поблагодарили крымских борцов с наркоманией

6 Дек. 16:17 2018-12-06T16:17:37+03:00

В ведомстве отметили вклад фонда «За трезвый Крым» в профилактику наркомании и работу с молодежью

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Крымский благотворительный фонд «За трезвый Крым» наградили благодарственным письмом от начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрея Храпова.

В федеральном ведомстве отметили огромный вклад крымского фонда в дело профилактики наркомании и активную работу с молодежью.

Благодарственное письмо руководителю республиканского фонда Юрию Платицыну вручили в ходе Международного форума добровольцев, который проходил в Москве со 2 по 5 декабря.

В форуме приняли участие 15 тысяч волонтеров со всех регионов России и из 120 зарубежных стран - в их числе были и представители Республики Крым

- Команда фонда «За трезвый Крым» каждый день отдает все силы на борьбу с опаснейшими угрозами нашей страны – алкоголем и наркоманией! Внимание и поддержка со стороны правоохранительных органов для всех нас – весомое доказательство, что мы на верном пути! – сообщает пресс-служба организации.