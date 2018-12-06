2018-12-06T19:53:02+03:00
Общество

В Севастополе раздадут 11 тысяч новогодних подарков

Их получат дети в возрасте до 14 лет
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Город украшают к новогодним праздникам.Город украшают к новогодним праздникам.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе больше 11 тысяч детишек получат сладкие» новогодние подарки. Раздавать их будут с 10 декабря.

- Подарки раздадут детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям - инвалидам, детям, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ребятам, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, а также сиротам и детям, лишенных родительского попечения, - уточнила начальник управления соцобслуживания Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Жанна Финогенова.

Также планируется закупка еще тысячи новогодних подарков для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов.

Для получения подарков нужно подать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий льготную категорию.

Напомним, Севастополь украшают к Новому году. Главную «зеленую красавицу» на площади Нахимова планируют установить и украсить к 10 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов