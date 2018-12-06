В Севастополе раздадут 11 тысяч новогодних подарков
В Севастополе больше 11 тысяч детишек получат сладкие» новогодние подарки. Раздавать их будут с 10 декабря.
- Подарки раздадут детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям - инвалидам, детям, пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ребятам, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, а также сиротам и детям, лишенных родительского попечения, - уточнила начальник управления соцобслуживания Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Жанна Финогенова.
Также планируется закупка еще тысячи новогодних подарков для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов.
Для получения подарков нужно подать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий льготную категорию.
Напомним, Севастополь украшают к Новому году. Главную «зеленую красавицу» на площади Нахимова планируют установить и украсить к 10 декабря.