2018-12-07T07:10:54+03:00
Общество

В Крыму 7 декабря снег, гололед и до +3 градусов

Ночью температура воздуха понизится до - 2
Александра КОРШУНОВА
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Набережная города-героя СевастопольНабережная города-героя СевастопольФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Жителей крымской столицы ждет небольшой снег. Но будьте осторожны - возможен гололед. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2°, передает Крымский гидрометцентр.

В городе-герое Севастополе 7 декабря облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3°. Внимание: ночью на дорогах гололедица.

На Южном берегу Крыма в пятницу облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, туман. Ветер северо- западный 7-12 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, а днем +6…+8°.

В Керчи сегодня облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +0…+2 градуса.

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