За провоз безбилетников в Крыму оштрафовали 77 водителей
В Крыму к административной ответственности привлекли 77 водителей автобусов за то, что те забирали пассажиров в неустановленных местах. И, естественно, без билета.
Как сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса», Ространснадзору направлено 95 видеоматериалов с фиксацией таких нарушений.
Исходя из этих данных, за 11 месяцев 2018 году к административной ответственности привлекли 77 водителей пассажирских автобусов.
- Данные нарушения фиксируются видеозаписью, на основании которой составляется акт и направляется перевозчику. Договором предусмотрен штраф за выявленное нарушение, - отметил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук.
Напомним, в Крым теперь можно купить билет на автобус с помощью мобильного телефона - предприятие "Крыматотрнас" запустило приложение "Билетик". Приложение принимает оплату с карт МИР, VISA.