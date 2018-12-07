2018-12-07T09:02:13+03:00
Общество

За провоз безбилетников в Крыму оштрафовали 77 водителей

Зафиксировано 95 таких нарушений
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму к административной ответственности привлекли 77 водителей автобусов за то, что те забирали пассажиров в неустановленных местах. И, естественно, без билета.

Как сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса», Ространснадзору направлено 95 видеоматериалов с фиксацией таких нарушений.

Исходя из этих данных, за 11 месяцев 2018 году к административной ответственности привлекли 77 водителей пассажирских автобусов.

- Данные нарушения фиксируются видеозаписью, на основании которой составляется акт и направляется перевозчику. Договором предусмотрен штраф за выявленное нарушение, - отметил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук.

Напомним, в Крым теперь можно купить билет на автобус с помощью мобильного телефона - предприятие "Крыматотрнас" запустило приложение "Билетик". Приложение принимает оплату с карт МИР, VISA.

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