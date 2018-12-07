2018-12-07T10:18:24+03:00
Происшествия

В Севастополе ищут насильника 14-летней школьницы

На розыск подозреваемого направлены все усилия сотрудников следственного управления и полиции
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Севастополе ищут подозреваемого в преступлении против несовершенолетней.В Севастополе ищут подозреваемого в преступлении против несовершенолетней.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Севастополе возбудили и расследуют уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней школьницы.

- Вечером 5 декабря в районе улицы Генерала Острякова неизвестным мужчиной совершены действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по городу Севастополю.

Сейчас делается все, чтобы найти подозреваемого.

В тоже время Следственное управление опровергает информацию из соцсетей об изнасилованиях детей в Севастополе: других преступлений в отношении несовершенолетних не было.

Почву для слухов дало то, что на улицах города 6 декабря было много правоохранителей. На деле в городе просто шли плановые учения.

Летом в Севастополе рецидивист изнасиловал женщину. Его задержали и отправили в СИЗО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов