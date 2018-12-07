В Севастополе ищут насильника 14-летней школьницы
В Севастополе возбудили и расследуют уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней школьницы.
- Вечером 5 декабря в районе улицы Генерала Острякова неизвестным мужчиной совершены действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по городу Севастополю.
Сейчас делается все, чтобы найти подозреваемого.
В тоже время Следственное управление опровергает информацию из соцсетей об изнасилованиях детей в Севастополе: других преступлений в отношении несовершенолетних не было.
Почву для слухов дало то, что на улицах города 6 декабря было много правоохранителей. На деле в городе просто шли плановые учения.
Летом в Севастополе рецидивист изнасиловал женщину. Его задержали и отправили в СИЗО.