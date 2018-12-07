В Севастополе ищут насильника 14-летней школьницы

7 Дек. 10:09 2018-12-07T10:18:24+03:00

В Севастополе ищут подозреваемого в преступлении против несовершенолетней. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На розыск подозреваемого направлены все усилия сотрудников следственного управления и полиции

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В Севастополе возбудили и расследуют уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней школьницы.

- Вечером 5 декабря в районе улицы Генерала Острякова неизвестным мужчиной совершены действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по городу Севастополю.

Сейчас делается все, чтобы найти подозреваемого.

В тоже время Следственное управление опровергает информацию из соцсетей об изнасилованиях детей в Севастополе: других преступлений в отношении несовершенолетних не было.

Почву для слухов дало то, что на улицах города 6 декабря было много правоохранителей. На деле в городе просто шли плановые учения.

Летом в Севастополе рецидивист изнасиловал женщину. Его задержали и отправили в СИЗО.