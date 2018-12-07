В Киевском райсуде Симферополя рассматривают дело Эмиля Курбединова
В пятницу, 7 декабря, Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать дело в отношении адвоката Эмиля Курбединова. Его обвиняют в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.
Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Крым» из зала суда, сегодня его защищают семь адвокатов. Один из его защитников высказал ходатайство о том, чтобы судебное заседание велось на крымскотатарском языке. Но его просьбу не удовлетворили.
На заседании в четверг их было 12. Тогда рассмотрение дела затянулось на несколько часов.
Один из защитников Курбединова высказал ходатайство о том, чтобы заседание проводилось на крымскотатарском языкеФото: Анастасия ЖУКОВА
Фото: Анастасия ЖУКОВА
Эмиль Куртбединов известен тем, что защищал в судах представителей запрещенных в РФ экстремистских организаций "хизб ут тахрир" и "меджлис крымскотатарского народа".
Напомним, в четверг, 6 декабря, его задержали за экстремизм в социальных сетях. По словам его коллеги Эдема Семедляева, предварительной причиной ареста стал "пост в социальных сетях".