В Киевском райсуде Симферополя рассматривают дело Эмиля Курбединова

7 Дек. 11:23 2018-12-07T11:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 7 декабря, Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать дело в отношении адвоката Эмиля Курбединова. Его обвиняют в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Крым» из зала суда, сегодня его защищают семь адвокатов. Один из его защитников высказал ходатайство о том, чтобы судебное заседание велось на крымскотатарском языке. Но его просьбу не удовлетворили.

На заседании в четверг их было 12. Тогда рассмотрение дела затянулось на несколько часов.

Один из защитников Курбединова высказал ходатайство о том, чтобы заседание проводилось на крымскотатарском языкеФото: Анастасия ЖУКОВА

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Эмиль Куртбединов известен тем, что защищал в судах представителей запрещенных в РФ экстремистских организаций "хизб ут тахрир" и "меджлис крымскотатарского народа".

Напомним, в четверг, 6 декабря, его задержали за экстремизм в социальных сетях. По словам его коллеги Эдема Семедляева, предварительной причиной ареста стал "пост в социальных сетях".