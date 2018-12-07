2018-12-07T14:53:23+03:00
Общество

Суд на 5 дней отправил за решетку адвоката Эмиля Курбединова

Ему назначено наказание в виде административного ареста
Анастасия ЖУКОВА
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Киевский районный суд вынес решение по делу Эмиля КубердиноваКиевский районный суд вынес решение по делу Эмиля КубердиноваФото: Анастасия ЖУКОВА
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Киевский районный суд Симферополя 7 декабря вынес решение по делу адвоката Эмиля Кубердинова.

Как передает корреспондент "Комсмольской правды - Крым" из зала суда, ему назначено 5 суток ареста за публикацию на своей странице в социальной сети символиики запрещенной в России террористической организации.

Напомним, судебное заседание началось еще 6 декабря, оно длилось несколько часов. Продолжилось утром 7 декабря. Интересы Кубердинова представляли 7 правозащитников. А один из них попросил вести заседание на крымскотатарском языке, на что получил отказ.

Адвокат ранее представлял интересы представителей запрещенных в РФ экстремистских организаций "хизб ут тахрир" и "меджлис крымскотатарского народа".

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