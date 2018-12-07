«Лада» и «Москвич» столкнулись под Феодосией
На трассе "Симферополь-Феодосия" столкнулись два легковых автомобиля - "Лада" и "Москвич".
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, это произошло на 35 километре автодороге. Туда для деблокации пострадавших сразу выехали спасатели.
С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента удалось втащить из автомобиля водителя «Москвича». Его перенесли к машине "скорой помощи".
На место пришествия сразу выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
- Спасатели на месте ДТП произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности и обеспечили беспрепятственное движение для других транспортных средств, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Не так давно на трассе "Керчь-Феодосия" столкнулись легковушка и грузовик. На место происшествия сразу выехали спасатели. Водителя и пассажира Nissan перенесли в машину "скорой помощи". С травмами различной тяжести их госпитализировали в больницу.