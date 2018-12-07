2018-12-07T13:15:21+03:00
Общество

«Лада» и «Москвич» столкнулись под Феодосией

Спасатели выехали на помощь водителям
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Авария на трассе "Симферополь-Феодосия". Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымАвария на трассе "Симферополь-Феодосия". Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
Изменить размер текста:

На трассе "Симферополь-Феодосия" столкнулись два легковых автомобиля - "Лада" и "Москвич".

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, это произошло на 35 километре автодороге. Туда для деблокации пострадавших сразу выехали спасатели.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента удалось втащить из автомобиля водителя «Москвича». Его перенесли к машине "скорой помощи".

На место пришествия сразу выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

На место пришествия сразу выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

- Спасатели на месте ДТП произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности и обеспечили беспрепятственное движение для других транспортных средств, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Не так давно на трассе "Керчь-Феодосия" столкнулись легковушка и грузовик. На место происшествия сразу выехали спасатели. Водителя и пассажира Nissan перенесли в машину "скорой помощи". С травмами различной тяжести их госпитализировали в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов