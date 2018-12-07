Крымская прокуратура заблокировала 850 сайтов по продаже наркотиков

7 Дек. 13:49 2018-12-07T13:49:51+03:00

А из оборота удалось изъять 1,5 килограмма опасных веществ

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Прокуратуре Крыма удалось заблокировать более 800 сайтов с предложениями о продаже наркотиков в сети Интернет.

Как рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Игорь Можайский, это все является результатом системной работы.

Кроме того, ведомству удалось повысить эффективность работы по обнаружению фактов хранения и сбыта наркотиков.

Так, с января по ноябрь общее количество зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось на 15%.

- Выявлено на 54% больше преступлений, связанных со сбытом наркотиков - свыше 800. Установлено более тысячи человек, совершивших такие преступления, в том числе 329 сбытчиков, - дополнил Игорь Можайский.

Кроме того, из оборота удалось изъять 1,5 килограмма наркотических и психотропных веществ.