Аксенов хочет создать такие условия в крымских больницах, «как в частных клиниках»
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что сейчас есть трудности в плане достижений показателей в сфере здравоохранения.
Он считает, что сейчас созданы неравные условия между частными и государственными больницами. Но, если у республики получится создать аналогичные условия для врачей и пациентов, ситуацию можно будет в корне изменить.
- До этих пор выдерживать достойную конкуренцию попросту невозможно, - подчеркнул глава Крыма.
Кроме того, республика до 14 декабря должна представить все региональные проекты в правительство РФ. До этого их нужно согласовать с федеральными министерствами.
Аксенов дополнил, что нужно уточнить и прописать все целевые показатели. И заложить деньги в бюджет профильных министерств и ведомств.
- Все расчеты необходимо произвести в ближайшее время, они должны базироваться на реальных цифрах, - подчеркнул Аксенов.