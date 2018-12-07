Аксенов хочет создать такие условия в крымских больницах, «как в частных клиниках»

7 Дек. 15:58 2018-12-07T18:08:53+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что сейчас есть трудности в плане достижений показателей в сфере здравоохранения.

Он считает, что сейчас созданы неравные условия между частными и государственными больницами. Но, если у республики получится создать аналогичные условия для врачей и пациентов, ситуацию можно будет в корне изменить.

- До этих пор выдерживать достойную конкуренцию попросту невозможно, - подчеркнул глава Крыма.

Кроме того, республика до 14 декабря должна представить все региональные проекты в правительство РФ. До этого их нужно согласовать с федеральными министерствами.

Аксенов дополнил, что нужно уточнить и прописать все целевые показатели. И заложить деньги в бюджет профильных министерств и ведомств.

- Все расчеты необходимо произвести в ближайшее время, они должны базироваться на реальных цифрах, - подчеркнул Аксенов.