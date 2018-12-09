Погода в Крыму на 9 декабря: переменная облачность и тепло до +10

9 Дек. 06:56 2018-12-09T12:21:47+03:00

На Южном берегу зима очень яркая и сочная. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 9 декабря, на Крымском полуострове, как считают синоптики, не предвидится никаких природных катаклизмов: все чинно и спокойно. За порогом уютных домов, квартир и офисов - типичная декабрьская погода.

- В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +10°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем до +10°.

Море остыло. Вода в Черном море - в Феодосии 9°, Алуште 12°, Ялте 13° и в Севастополе 10…11°. Азовское море всего +3°.