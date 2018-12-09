2018-12-09T12:21:47+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 декабря: переменная облачность и тепло до +10

На полуострове хозяйничает южная зима
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На Южном берегу зима очень яркая и сочная.На Южном берегу зима очень яркая и сочная.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 декабря, на Крымском полуострове, как считают синоптики, не предвидится никаких природных катаклизмов: все чинно и спокойно. За порогом уютных домов, квартир и офисов - типичная декабрьская погода.

- В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +10°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем до +10°.

Море остыло. Вода в Черном море - в Феодосии 9°, Алуште 12°, Ялте 13° и в Севастополе 10…11°. Азовское море всего +3°.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов