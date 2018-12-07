В Симферополе поймали фальшивомонетчиков: Им грозит до 8 лет тюрьмы

7 Дек. 16:59 2018-12-07T18:45:44+03:00

Правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин - 44 и 46 лет. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые расплачивались фальшивыми купюрами номиналом 5000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму, поступило заявление от жительницы крымской столицы о том, что один из покупателей дал ей поддельные деньги.

Он приобрел у нее сельхозпродукцию.

По подозрению оперативники задержали двух мужчин - 44 и 46 лет.

Они дали признательные показатели. И еще рассказали, что хотели таким образом избавиться от 50 таких же банкнот.

- Часть из них мужчинам удалось сбыть на одном из рынков города Симферополя, оставшиеся купюры изъяли полицейские в ходе обыска, - ответили в пресс-службе.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до 8 лет тюрьмы.

ВАЖНО

Как отличить фальшивые деньги от настоящих:

- убедитесь в наличии водяного знака и защитной полосы, просмотрев купюру на просвет;

- убедитесь в наличии защитных волосков в бумаге купюры, они не должны быть дорисованы на банкноте;

- купюра не должна глянцево блестеть, а краска расплываться;

- изображения должны быть четкими, линии сплошными (не состоять из точек);

- а символы серийного номера расположены строго на одной линии.