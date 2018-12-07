В Симферополе для машин закроют часть улицы Чехова

7 Дек. 17:53 2018-12-07T19:07:10+03:00

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В Симферополе для проезда автомобилей закроют часть улицы Чехова. Это связано с очередными ремонтными работами, которые проводятся в крымской столице.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 10 по 17 декабря вводится ограничение на проезд по улице Чехова, на отрезке от улицы Караимская до улицы Севастопольская.

- Для объезда ремонтируемого участка рекомендуется использовать улицы Сергеева-Ценского и Крылова, - добавили в администрации крымской столицы.

При планировании поездок водителей просят учесть временные ограничения.

Кстати, первые акты о приемке дорожных работ в городе начнут подписывать 10 декабря. Сейчас ремонт проходит на 16 симферопольских улицах.

Одна из главных транспортных артерий города готова, по данным администрации, на 80 процентов. Но тротуар для пешеходов до сих пор не благоустроен – асфальт выкорчеван, а люди ходят в нескольких сантиметрах от автомобилей.