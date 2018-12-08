В Севастополе до 14 декабря закрыли для проезда несколько улиц
В Севастополе с 7 до 14 декабря ограничили проезд на нескольких улицах. Ограничения вводится на участке дороги на ул. Пионерская (от пересечения с ул. Пожарова) до пересечения с ул. Панаса Мирного.
Движение будет ограничено ежедневно с 9.30 до 16.00, после этого времени можно будет проезжать в обычном режиме.
- Ограничения временные, связаны с ремонтно-восстановительными работами на сетях наружного освещения, - пояснили в пресс-службе правительства Севастополя. - Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Напомним, с 10 по 17 декабря в Симферополе вводится ограничение на проезд по улице Чехова, на отрезке от улицы Караимская до улицы Севастопольская.
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