В Севастополе до 14 декабря закрыли для проезда несколько улиц

8 Дек. 11:03 2018-12-08T11:03:03+03:00

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В Севастополе с 7 до 14 декабря ограничили проезд на нескольких улицах. Ограничения вводится на участке дороги на ул. Пионерская (от пересечения с ул. Пожарова) до пересечения с ул. Панаса Мирного.

Движение будет ограничено ежедневно с 9.30 до 16.00, после этого времени можно будет проезжать в обычном режиме.

- Ограничения временные, связаны с ремонтно-восстановительными работами на сетях наружного освещения, - пояснили в пресс-службе правительства Севастополя. - Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Напомним, с 10 по 17 декабря в Симферополе вводится ограничение на проезд по улице Чехова, на отрезке от улицы Караимская до улицы Севастопольская.