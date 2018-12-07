Для работников керченского завода «Залив» построят второй многоквартирный дом

7 Дек. 18:41 2018-12-07T19:00:30+03:00

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Для работников керченского судостроительного завода «Залив» в Керчи построят второй многоквартирный дом. Старт работам дан в 80-летний юбилей предприятия.

Как сообщил глава города Сергей Бороздин, в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием потомкам.

- Завод «Залив» - гордость Керчи. Это предприятие с богатым производственным опытом, сумевшее воплотить в жизнь более 500 заказов различного класса и назначения. Его продукция известна не только в России, но и за рубежом, - отметил Бороздин.

Он дополнил, что уже больше 100 семей получили квартиры в первой многоэтажке.

А на месте второго дома в будущем планируется построить целый жилой комплекс. Кроме того, рассматривается возможность строительства там и детского сада.

Кроме того, на керченском заводе "Залив" готовы корпуса двух морских танкеров.