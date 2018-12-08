Погода в Крыму на 8 декабря: днем потеплеет до +7

8 Дек. 09:00 2018-12-08T09:00:51+03:00

Теплее всего будет на ЮБК. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В воскресенье воздух прогреется до +10

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В Крым на несколько дней вернется теплая погода. Столбики термометров на выходных поднимутся до +10.

- В субботу ночью еще ожидается 1…6 мороза, а днем воздух прогреется до +2…+7. В воскресенье минимальная температура воздуха составит -1… +4, днем +5…+10, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В начале следующей недели погода испортится. Холодный атмосферный фронт принесет дожди и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха после прохождения фронта понизится на 5-6 градусов.

В Севастополе в субботе облачно. Временами дождь, мокрый снег. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +1…+3. Ночью на дорогах гололедица.